İsrail Gazze'de bir evi hedef aldı: Çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail savaş uçakları Deyr Belah'ta Filistinli Attar ailesine ait evi bombaladı.

Çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırıda, hedef alınan ev ve çevredeki binalarda büyük yıkım meydana geldi.

Sağlık ekipleri ile sivil savunma birimleri, yaralıları ve cansız bedenleri saldırı alanından Gazze Şeridi'nin merkezindeki El Aksa Hastanesi'ne nakletmeye devam ediyor.

Saldırıda hayatını kaybedenler ve yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.