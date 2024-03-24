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Dünya
AA 24.03.2024 00:20

Zelenskiy: Putin Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'yla ilişkilendirmeye çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi.

Zelenskiy: Putin Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'yla ilişkilendirmeye çalışıyor
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna vatandaşlarına hitaben bir konuşma yaptı.

Zelenskiy konuşmasında, Putin'in, dün başkent Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısını yapan kişilerin, Ukrayna'ya doğru kaçmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Putin ve diğer Rus yetkililerinin, saldırı konusunda Ukrayna'yı suçlamaya çalıştıkları ve benzer adımları daha önce de attıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Ruslar) Hep aynı yöntemleri kullanıyorlar." dedi.

Moskova'da terör saldırısı: 143 ölü, 100'den fazla yaralı
Moskova'da terör saldırısı: 143 ölü, 100'den fazla yaralı

Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna ve bu ülkede yaşayan halka yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı.

Konuşmasında, "Yüz binlerce teröristi buraya, Ukrayna topraklarına sürdüler, bize karşı savaşıyorlar ve kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil." ifadesine yer veren Zelenskiy, Putin'i, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek, onlara hitap etmek yerine, saldırı konusunu Ukrayna'ya nasıl getireceğini düşünerek bir gün sessiz kalmakla itham etti.

Putin: Bu saldırıyı hazırlayan herkesi tespit edip cezalandıracağız
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Rus halkının, Ukrayna'da ölen Rus askerleri için Putin'den hesap sormadığı sürece Putin'in bu durumu kendi lehine kullanacağını kaydeden Zelenskiy, "Teröristler her zaman kaybetmelidir ve hayatı gerçekten savunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna dün akşam silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Ukrayna: Moskova'daki terör saldırısıyla en ufak bir bağlantımız yok
Ukrayna: Moskova'daki terör saldırısıyla en ufak bir bağlantımız yok

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıkarken çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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