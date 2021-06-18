Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Putin ve Biden'ın 16 Haziran'da Cenevre'de gerçekleştirdikleri görüşmeyi değerlendirdi.

Görüşmede, Ukrayna meselesi üzerine pazarlık için ABD'den Rusya'ya bir teklif yapılmadığını vurgulayan Kuleba, "Bu bir prensip meselesi çünkü ABD ile Ukrayna'ya ilişkin konularda Ukrayna'sız bir anlaşma olmayacağı üzerine anlaşmıştık ve ABD sözünü tuttu." dedi.

Kuleba, "Bu zirve, Amerika'nın geri döndüğünü gösterdi ve şimdi Rusya'nın, Ukrayna'dan geri çekilmesini sağlama zamanıdır." açıklamasını yaptı.