Lviv güne patlama sesleri ile uyandı. Ukrayna medyası en az 3 patlama yaşandığını duyurdu.

Patlama seslerinin ardından paylaşılan görüntülerde gökyüzüne yoğun bir siyah duman bulutunun yükseldiği görüldü.

Rusya'nın uçak bakım tesisini vurduğu herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Mariupol'de çember daraldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk'ın yüzde 90'ından fazlasının Rusya'nın kontrolünde olduğunu duyurdu.

Mariupol'de çemberin daraldığını, şehir merkezinde de çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılar, Rusya'nın Donbas bölgesi hava sahasını kapatma kararı aldığını iddia etti.

Gazprom Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz taşımaya devam ettiklerini söyledi. Birkaç gün süren düşüşün ardından bugün hacim 105 milyon metreküpe çıktı.

Seyif füzesi düşürüldüğü iddia edildi

Yug Hava Komutanlığı Halkla İlişkiler Servisi, Odesa bölgesi üzerinde, Ukraynalı uçaksavar topçuların bir düşman seyir füzesini düşürdüğünü iddia etti.

Ukrayna Acil Servisi, Kiev'in kuzeyindeki bir konut binasına Rus füzesi düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü ve dört kişinin de yaralandığını söyledi.

Rus işgalinin 23. gününe girerken, Ukrayna savunma bakanlığı Facebook'taki günlük güncellemesinde, çatışma başladığından bu yana tahmini 14 bin 200 Rus askerinin öldürüldüğünü açıkladı.