Haber Giriş: 19 Mart 2022 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi
[Temsili Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye saldıran Rus ordusundan bir generalin daha öldürüldüğünü duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya 8'inci Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev'in Ukrayna askerlerince Herson'a bağlı Çernobaevka bölgesinde öldürüldüğü öne sürüldü.
Ukrayna makamları daha önce de 4 Rus generalin öldürüldüğünü açıklamıştı.
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