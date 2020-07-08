Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Lugansk iline bağlı Novoaydar kırsalında dün yerel saatle 13.00 civarında çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Son belirlemelere göre yangın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Ayrıca 110 ev hasar gördü.

[Fotoğraf: DHA]

Zelensky olağanüstü toplantı yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yangının bir an önce söndürülmesi için İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksey Danilov, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Devlet Olağanüstü Haller Servisi Başkanı Mikola Çeçotkin ile olağanüstü toplantıda bir araya geldi.

Ordudan söndürme çalışmalarına destek

120 hektarlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin de destek verdiği bildirildi. 386 personel, 90 itfaiye aracı ve 2 uçakla yangına müdahale edildiği ifade edildi.