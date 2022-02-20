Ukrayna halkı, bir kez daha başkent Kiev'deki tarihi meydanda bir araya geldi. Ama bu sefer anma için...

Her şey 8 yıl önce Rus yanlısı Yanukoviç yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile imzalanan ortaklık anlaşmasını askıya almasıyla başladı. Batı yanlısı yüzlerce kişi, 21 Kasım 2013 tarihinde Yanukoviç yönetimini protesto etmek için Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı.



Yanukoviç'in tavrı yüzlerce kişiyi haftalarca sokaklara döktü. Olaylarda güvenlik görevlileri ile göstericiler sık sık karşı karşıya geldi. Ancak gösteriler bir süre sonra şiddetli çatışmalara dönüştü.

130 kişi hayatını kaybetti

Şubat 2014'teki protestolar sırasında meydandaki kalabalığın üzerine keskin nişancılar tarafından ateş açıldığı iddia edildi; 18'i polis, 130 kişi hayatını kaybetti.

Gelişmeler üzerine Viktor Yanukovic, Rusya'ya sığındı. Batı yanlısı Poroshenko yönetimi başa geçti. Halk mücadelesi ile sağlanan yönetim değişikliği, Ukrayna tarihine "Onur Devrimi" olarak yazıldı.

Hayatını kaybedenler anıldı

Devrimin 8. yıl dönümünde de hayatını kaybedenler unutulmadı. Ukraynalılar meydandaki fotoğrafların önüne çiçek bırakıp mum yaktı.

"Sonuna kadar dayanacağız"

Törene Kırım Türklerinin lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da katıldıi

Burada konuşan Kırımlıoğlu, "Bu çocukların çoğu benim gözümün önünde öldürüldü. Onlar Ukrayna'nın geleceği için hayatlarını verdiler. Onun için biz her yıl bugünü anıyoruz. Ukrayna 8 yıl öncesinden çok farklı. Ukrayna'nın ordusunda şimdi 240 bin kadar askerimiz var. Müttefiklerimiz de silah sağladı. Yani sonuna kadar dayanacağız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de yayınladığı videoda, olayda hayatını kaybedenleri andı.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman