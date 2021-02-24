Çerkası Bölge Hastanesinde doktor olan Yevgeniy Gorenko, ülkede ilk aşılanan kişi oldu.

Ukrayna'da aşılama, ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı olarak yapılıyor.

Aşılama süreci 5 kademeli

5 etaptan oluşan süreçte, ilk etapta COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık personeli aşılanacak.

2'nci etapta, kalan sağlık personeli ve 80 yaş üstü kişiler, 3'üncü etapta asker, polis ve öğretmenler, 4'üncü etapta 60-64 yaş arasındaki kişiler ve son etapta tüm halk aşılanacak.

Ülkeye dün 500 bin dozluk AstraZeneca aşısının ilk partisi Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla ulaşmıştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 5 bin 850 kişide COVID-19'a rastlandı.