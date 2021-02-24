Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte COVID-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi, 561 yeni vaka tespit edildi, 974 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüsten ölümler 2 bin 151, vaka sayısı 131 bin 262, iyileşenlerin sayısı ise 117 bin 991 oldu.

BAE'de vaka sayıları da artıyor

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 102 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 814 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının bin 164'e, vaka sayısının 378 bin 637'ye, iyileşenlerin sayısının ise 370 bin 381'e çıktığı aktarıldı.

