İnsan yüzlü köpek balığı fotoğrafı, son günlerde sosyal medyanın en popüler konularından biri oldu.

Çok sayıda paylaşım alan fotoğrafta, yavru bir köpek balığının insan yüzüne benzeyen bir yüzü olduğu görüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, 48 yaşındaki Endonezyalı balıkçı Abdullah Nuren, kardeşiyle birlikte Pepela açıklarında avlanırken balıklarına yanlışıkla hamile bir köpek balığı takıldı.

Yakaladıkları köpek balığını kesen balıkçılar, köpek balığının içinden 3 yavru çıkardı.

Yavru köpek balıklarından ikisi tamamen normaldi, ancak birinin yüzü tamamen insan yüzüne benziyordu.

Evinin yavru köpek balığını görmek isteyen insanlarla dolup taştığını söyleyen Nuren, "Pek çok insan onu satın almak istiyor, ama satmayacağım" dedi.

"Gerçek olsa bile yeni bir tür değil"

Fırat Üniversitesi Su Ürunleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nuri Başusta, bazen çift başlı köpek balıklarının da doğduğunu ve bunların anomali olduğunu, ancak bu örneğin gerçek durmadığını söyledi.

"Balığın baş kısmı sanki sonradan monte edilmiş gibi, gözler gerçek durmuyor vücudun başka yönlerden fotoğrafı da yok. Bunlarda bende şüphe uyandırdı. Gerçek bile olsa birtakım kalıtımsal bozuklardan kaynaklanan anomali olarak değerlendirebiliriz. Ama kesinlikle yeni bir tür değil."