Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Dışişleri Bakanı Marie Therese Tumba Nzeza, Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin başkanlığında toplanan güvenlik konseyinin ardından basın toplantısı yaptı.

Nzeza, ülkede güvenlik açısından yüksek riskli bölgelere erişimi engellemek için tüm büyükelçi ve diplomatlara yerel yetkililerden izin almadan başkent Kinşasa dışına çıkmayı yasakladıklarını açıkladı.

İtalyan büyükelçi saldırıda ölmüştü

Ülkenin doğusundaki Goma'dan kuzeydeki Rutshuru’ya giden yolda, 22 Şubat'ta yerel saatle 10.00 sularında, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) ait konvoya bir grup terörist silahlı saldırı düzenlemişti.

Olayda, İtalya'nın 2017'den beri KDC nezdindeki büyükelçisi 43 yaşındaki Luca Attanasio, güvenlik görevlisi Vittorio Iacovacci ve şoför Mustafa Milambo hayatını kaybetmişti.

KDC hükümeti, ülkenin doğusunda WFP konvoyuna yönelik saldırının, Ruanda'nın Kurtuluşu Demokratik Güçlerince (FDLR) düzenlendiğini duyurmuştu.