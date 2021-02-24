Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari'nin yaptığı açıklamaya göre, Covid-19 salgınında son 24 saatte 73 kişi daha hayatını kaybetti. 8 bin 270 yeni vaka tespit edildi, vakalardan 746'sı hastanelerde tedavi altına alındı.

Böylece İran'da virüs kaynaklı toplam can kaybı 59 bin 736'ya, vaka sayısı da 1 milyon 598 bin 875'e çıktı.

Covid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 705'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 365 bin 253'e ulaştı.

Ayrıca, yaklaşık 83 milyon nüfusluk ülkede yapılan toplam test sayısı bugün itibarıyla 10 milyon 616 bin 717 oldu.

Ülke genelinde 11 şehir "kırmızı", 52 şehir "turuncu", 217 şehir "sarı" ve 168 şehir de "mavi" bölge olarak belirlendi.