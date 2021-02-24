Bakanlar Kurulu, Alman ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak bu ülkede 1300 askerin konuşlandırılmasını sürdürme kararı aldı.

Federal Meclise (Bundestag) gönderilen tezkerede, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü ve görüşmelerin bitmeden asker çekilmesinin hükümetin Kabil'deki konumunu zayıflatabileceği ifade edildi.

Görev süresi 31 Mart'ta dolacak Alman askerlerinin, gelecek yıl 31 Ocak'a kadar Afganistan'da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclisin onay vermesi gerekiyor.

Afganistan'daki Alman askerlerinin bir yıllık maliyetlerinin 427 milyon avro olduğu kaydedildi.

