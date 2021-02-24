Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alman ordusunun Afganistan'daki görev süresi uzatılıyor
Alman hükümeti, Afganistan'daki askerlerinin görev süresini 31 Ocak 2022'ye kadar uzatacak.
Bakanlar Kurulu, Alman ordusunun Afgan güvenlik güçlerine destek ve eğitim sağlayan NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun bir parçası olarak bu ülkede 1300 askerin konuşlandırılmasını sürdürme kararı aldı.
Federal Meclise (Bundestag) gönderilen tezkerede, Taliban ile Afgan hükümeti arasındaki barış müzakerelerinin sürdüğü ve görüşmelerin bitmeden asker çekilmesinin hükümetin Kabil'deki konumunu zayıflatabileceği ifade edildi.
Görev süresi 31 Mart'ta dolacak Alman askerlerinin, gelecek yıl 31 Ocak'a kadar Afganistan'da kalabilmesi için hazırlanan tezkereye Federal Meclisin onay vermesi gerekiyor.
Afganistan'daki Alman askerlerinin bir yıllık maliyetlerinin 427 milyon avro olduğu kaydedildi.
Etiketler: Afganistan Almanya NATO
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