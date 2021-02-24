Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Hamburg Limanı'nda 16 ton kokain ele geçirildi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Almanya'nın Hamburg Limanı'nda, Paraguay'dan geldiği belirlenen konteynerlerde 16 ton kokain ele geçirildi. Bunun, bugüne kadar Avrupa'da ele geçirilen en yüksek kokain miktarı olduğu açıklandı.
Alman yetkililer, kokainin 12 Şubat'ta yakalandığını ve olayla ilişkisi olduğu düşünülen 28 yaşındaki bir kişinin Hollanda'da gözaltına alındığını açıkladı.
Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin birkaç milyar euro olduğu tahmin ediliyor.
Etiketler: Almanya Uyuşturucu
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