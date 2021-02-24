Alman yetkililer, kokainin 12 Şubat'ta yakalandığını ve olayla ilişkisi olduğu düşünülen 28 yaşındaki bir kişinin Hollanda'da gözaltına alındığını açıkladı.

Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin birkaç milyar euro olduğu tahmin ediliyor.