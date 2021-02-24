Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'daki sığınmacı kampında yangın: Bir çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Atina'nın kuzeyindeki Thiva şehrinde yer alan kampta çıkan yangında 6 yaşındaki İranlı bir çocuk yaşamını yitirdi.
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Thiva kentinde bulunan geçici sığınmacı kampında dün akşam yangın çıktı.
Kamptaki 7 kişilik İranlı bir aileden 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler: Yunanistan Düzensiz Göçmenler
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