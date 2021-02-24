Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Petrol yüklü tren, kamyonla çarpıştı: Alevler göğe yükseldi
ABD'nin Texas eyaletinde, petrol taşıyan bir tren, hemzemin geçitte kamyonla çarpıştı.
Kaza sonrası tren alev aldı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
Polis, olay yeri yakınındaki bir evin yandığını açıklandı.
Kamyon şoförü ile trende bulunanların kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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