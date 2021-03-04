Başbakan Şmıgal basın toplantısında, ülkede günlük vaka sayılarının her gün arttığını açıkladı.

Ülkede salgının 3'üncü dalgasının başladığını belirten Şmıgal, artan rakamları görmezden gelmenin ya da farklı yorumlamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Önlemler sıkılaştırılabilir

Şmıgal, ülkede bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, durumun daha kötüleşmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılabileceğini söyledi.

COVID-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanan ülkede, son 24 saatte 10 bin 57 vaka tespit edilmişti.