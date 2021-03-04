Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 16:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da COVID-19'un 3'üncü dalgası başladı
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ülkede COVID-19 salgınının üçüncü dalgasının başladığını duyurdu.
Başbakan Şmıgal basın toplantısında, ülkede günlük vaka sayılarının her gün arttığını açıkladı.
Ülkede salgının 3'üncü dalgasının başladığını belirten Şmıgal, artan rakamları görmezden gelmenin ya da farklı yorumlamanın mümkün olmadığını vurguladı.
Önlemler sıkılaştırılabilir
Şmıgal, ülkede bölgelerdeki vaka sayısına göre uyarlanmış karantina uygulamasının devam ettiğini hatırlatarak, durumun daha kötüleşmesi halinde önlemlerin sıkılaştırılabileceğini söyledi.
COVID-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanan ülkede, son 24 saatte 10 bin 57 vaka tespit edilmişti.
Etiketler: Koronavirüs Ukrayna
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