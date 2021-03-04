Azerbaycan’ın Binegedi bölgesinde hırsızların hedefinde marketteki bankamatik vardı.

Hırsızlar gece yarısı plakasını değiştirdikleri bir arabayla marketin önüne gitti. Kamerayı fark etmeyen hırsızlar ATM cihazını hızla arabaya yükledi.

Polis kısa sürede hırsızları yakaladı.

Hırsızlar ifadelerinde cihazı bir mezarlığa götürüp kırdıklarını, içinden çıkan 4 bin manatı da paylaştıklarını itiraf etti.

ABD'de de gasp dayağını görmezden geldiler

New York'un kuzeyindeki Bronx bölgesinde ise bir gasp, çevredekilerin umursamazlığını gözler önüne serdi.

İki genç, kalabalık bir caddede kaldırımda yürüyen 61 yaşındaki adamdan para istedi. Ardından yanlarından geçen insanlara aldırmadan, yaşlı adamı yere yatırıp dövmeye başladı.

Saldırganlar gasp ettikleri 817 dolarla, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Bütün bunlar olup biterken yanlarından geçenler hiçbir tepki göstermedi. Gasp mağduru adam hastaneye kaldırıldı. Polis iki saldırganı arıyor.