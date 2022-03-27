Veresçuk, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 10 insani yardım koridorunun çalıştığını bildirdi.

Söz konusu koridorlarla 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini aktaran Veresçuk, yalnızca Mariupol kentinden 4 binden fazla kişinin çıkarıldığını ifade etti.

Veresçuk, yarın için de Zaporojiya-Mariupol güzergahında insani yardım koridorunun açılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.