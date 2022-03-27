Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna’da bir günde 5 binden fazla sivil tahliye edildi
[Fotoğraf: AA ]
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Veresçuk, son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden çoğu Mariupollü 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini söyledi.
Veresçuk, yaptığı açıklamada, 26 Mart’ta sivillerin tahliyesi için 10 insani yardım koridorunun çalıştığını bildirdi.
Söz konusu koridorlarla 5 bin 208 sivili güvenli bölgelere tahliye ettiklerini aktaran Veresçuk, yalnızca Mariupol kentinden 4 binden fazla kişinin çıkarıldığını ifade etti.
Veresçuk, yarın için de Zaporojiya-Mariupol güzergahında insani yardım koridorunun açılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Son Haberler
- 02:29
- 02:26
- 01:22
- 00:43
- 00:34
Sıradaki Haber
BM'den Suudi Arabistan ve Yemen'deki hava saldırılarına kınama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz