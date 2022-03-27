Kente giren Rus askerleri, bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Kalabalığın yürüyüşe geçtiği sırada silah sesleri yükseldi. Açılan ateşte 3 kişi öldü.

Belediye Başkanı: Slavutıç işgal altında

Ukrayna’nın Slavutıç kenti Belediye Başkanı Yury Fomiçev, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, 3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldıklarına işaret etti. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduklarını kaydeden Fomiçev, “Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında.” dedi.

Fomiçev, şu anda işgalcilerle şehirden insanları tahliye etmeye ilişkin müzakereler yaptığını sözlerine ekledi.

Slavutıç, çoğunlukla mühendisler ile uzmanların yaşadığı Çernobil Nükleer Santrali’nin uydu kenti olarak biliniyor.