Güzergahlar, Mariupol ve Zaporizhzhia'ya ve Luhansk bölgesindeki birçok şehirden Bakhmut'a insanları tahliye etmek için kullanılacak.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın askeri harekatı ülkenin doğusuna kaydığı için Donbas'taki sakinleri tahliye etme çabalarını hızlandırdı.

Daha önce, Sınır Tanımayan Doktorlar derneği tarafından işletilen bir hastane treni, 48 yaralı hastayı batıdaki Lviv'e tahliye etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bir sonraki saldırı için on binlerce askeri doğu bölgesine yoğunlaştırdığını söyledi.

Güney Koreli milletvekilleriyle yaptığı konuşmada, Rusya'nın durmak zorunda kalana kadar durmayacağını söyledi.