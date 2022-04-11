Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya-ABD tatbikatına 14 ülke katılacak
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Endonezya ve ABD, her yıl düzenledikleri ikili askeri tatbikatlarına 14 ülkenin katılacağını duyurdu.
Endonezya ordusu, 1-14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan "Garuda Shield 2022" tatbikatına İngiltere, Avustralya, Japonya, Malezya, Singapur ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu toplam 14 ülkeden katılım sağlanacağını açıkladı.
CNN’in haberine göre, tatbikatta canlı atış, özel operasyonlar ve havacılık gibi konulara odaklanılacak.
Tatbikata katılacak ülkelerden kaç asker bulunacağı bildirilmedi.
ABD ordusu ve ABD'nin Cakarta Büyükelçiliğinden tatbikatlara ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: ABD Tatbikat Haberleri Endonezya
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