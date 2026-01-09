Ukrayna'da 1000'i aşkın yerleşim yerinde elektrik tamamen veya kısmen kesildi

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü "Ukrenergo" tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği son hava saldırısı sonucu enerji sisteminde yaşanan sorunlar hakkında bilgi paylaşıldı.

Rusya'nın ağırlıklı olarak başkent Kiev ve bölgesini hedef aldığı aktarılan açıklamada, "Bu felaket (saldırı), 1000'den fazla yerleşim yerinin elektriğini tamamen veya kısmen kesti." ifadesi kullanıldı.

Ülke genelinde acil elektrik kesintilerinin uygulandığı belirtilen açıklamada, "Rus bombardımanın neden olduğu elektrik sistemindeki ağır durum nedeniyle bu sabah, birkaç bölgede acil durum kesintileri uygulandı." denildi.

Açıklamada, ülkede gün boyunca elektriğin tasarruf edilerek kullanılması gerekeceği vurgulanarak, "Akşam ve gece saatlerinde düşman, çeşitli bölgelerdeki enerji altyapısına saldırdı. Sonuç olarak bu sabah, başkent ve bölgesinde önemli sayıda aboneler elektriksiz kaldı." ifadesine yer verildi.

Kliçko'dan "imkanı olanlara geçici olarak Kiev'den çıkma" çağrısı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, hava saldısının ardından kentteki son durumu aktardı.

Kiev'e yapılan saldırı sonucu başkente su, elektrik ve ısıtma sorununun yaşandığını belirten Kliçko, "Kiev'deki apartmanların yarısı, yaklaşık 6 bini, kritik altyapısına yapılan düşman saldırısı sonucu hasar görmesi nedeniyle şu anda ısıtmasız kaldı. Kentte su tedarikinde de aksamalar yaşanıyor." bilgisini verdi.

Kliçko, hastane gibi kritik altyapılarına en kısa sürede elektrik sağlanması için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Dün gece Kiev'e yapılan kombine saldırı, başkentin kritik altyapı tesisleri için en acı vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.

İleriki günlerde soğuk havaların olacağının altını çizen Kliçko, "Başkentte yaşayan ve geçici olarak şehri terk etme imkanı olanlara, alternatif enerji ve ısıtma kaynaklarının bulunduğu yerlere gitmelerini tavsiye ediyorum."açıklaması yaptı.

"Lviv kenti, tarihinde ilk kez balistik füze saldırısına uğradı"

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rus ordusunun Lviv'deki kritik altyapısına yönelik "Oreşnik" hipersonik orta menzilli balistik füze ile saldırı düzenlediğini anımsattı.

Savaştan bu yana kente ilk kez bu tür sistemle bir saldırının yapıldığını aktaran Sadoviy, "Lviv, tarihinde ilk kez balistik füze saldırısına uğradı. Bu, sadece Ukrayna için değil, Avrupa'nın güvenliği için de yeni bir tehdit seviyesidir. Kent (Lviv), Avrupa Birliği (AB) sınırına 70 kilometreden daha az bir mesafede bulunmaktadır. Bu, uluslararası müttefiklerimize açık bir sinyaldir. Rusya'nın savaşı hiçbir sınırda durmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Lviv'e fırlatılan Oreşnik füzesinin özeliklerine işaret eden Sadoviy, "Hava hedefi (Oreşnik), saatte yaklaşık 13 bin kilometre hızla balistik bir yörünge boyunca hareket ediyordu ki bu son derece yüksek bir hızdır." tespitini yaptı.

Sadoviy, saldırının Lviv'in Rudno köyü yakınlarına yapıldığını belirterek, "Füze saldırısı sonucu otomatik gaz güvenlik sistemi devreye girdi. Güvenlik nedenleriyle birkaç sokakta bulunan 376 abonenin gaz tedariki geçici olarak durduruldu." ifadesini kullandı.