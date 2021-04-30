Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna, yüksek vaka nedeniyle Hindistan'dan ziyaretçi kabul etmeyecek
Ukrayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkeye 2 Mayıs'tan itibaren yüksek COVID-19 vakası sayıları nedeniyle Hindistan'dan ziyaretçi kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Lyaşko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Hindistan'dan gelecek Ukrayna vatandaşlarının, oturumu olanların ve Ukrayna vatandaşlarıyla evlilik bağı olanların ülkeye girebileceğini ancak kendilerini 2 hafta karantinaya almaları gerektiğini söyledi.
Ukrayna'ya giriş durduruldu
Hindistan'ın günlük vaka sayılarında dünyada en üst sıralara çıktığına dikkati çeken Lyaşko, 2 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan gelen veya son 14 gün içinde bu ülkede en az 7 gün kalmış kişilerin Ukrayna'ya girişinin durdurulduğunu açıkladı.
Ukrayna'da son 24 saatte 10 bin 72 vaka görülürken, Hindistan'da 386 bin 452 vaka kaydedildi.
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