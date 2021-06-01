Ukrayna Turizm Gelişim Ajansı Başkanı Maryana Oleskiv, Ukrayna ile Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke arasında turizmde en iyi yılın 2019 senesi olduğunu hatırlatan Oleskiv, 1,5 milyon Ukraynalının Türkiye'yi ve 300 bin Türk'ün de Ukrayna'yı ziyaret ettiğini söyledi.

"2020'de salgına rağmen 1 milyon Ukraynalı turist Türkiye'yi ziyaret etti"

Oleskiv, geçen sene salgına rağmen 1 milyon Ukraynalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğine dikkati çekerek, uluslararası ziyaretlerdeki rakamların düşüşünü göz önüne alınca bunun oldukça iyi bir rakam olduğunu vurguladı.

Türkiye'den Ukrayna'ya 2020'de 150 bin kişinin geldiğini aktaran Oleskiv, "Ancak diğer ülkelere bakınca, iyi bir gösterge, mesela Polonya ve Almanya'dan gelen turist sayısı 4 kat düştü. Ukraynalıların Türkiye'ye PCR testsiz gitme olanağı ve Türklerin Ukrayna'ya gelişlerinde daha iyi olanaklar üzerinde çalışıyoruz, 2021'de rakamları artırmak için şansımız var" diye konuştu.

"Güvenli turizm sertifikası uygulamasını beğendik"

Oleskiv, bu sene hala devam eden salgın nedeniyle yeni bir rekor olup olmayacağını bilmediğini, 2022 senesi için yeni bir rekor beklediklerini anlattı.

Nisanda Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkaçenko'nun Türkiye ziyaretinin de daha iyi bir iş birliği için başlangıç olduğuna işaret eden Oleskiv, "Ukrayna delegasyonuyla beraber, Antalya'yı ziyaret ettik. Otellerin güvenli turizm sertifikasıyla nasıl çalıştığını inceledik, uygulamayı beğendik, sertifika gerçekten işe yarıyor" dedi.

Oleskiv, Türk hükümetinin bu zor salgın döneminde turistlerin güvenliğini gerçekten önemsediğini gördüklerini belirterek, "Ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ukrayna'da da bir benzerini uygulamak amacıyla sertifikasyon hakkında tecrübe kazanmak için görüşmeler gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"COVID-19 aşısı olanların PCR'siz gelebilmesi için anlaşıldı"

Oleskiv, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olmuş kişilerin Dünya Sağlık Örgütü sertifikasıyla Ukrayna'ya PCR testsiz gelebilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığıyla anlaştıklarını, kararın bakanlar kurulu tarafından onaylanmasını beklediklerini söyledi.

Ukrayna hükümetinin Türkiye ile görüşmeleri sayesinde Ukraynalı turistlerin Türkiye'yi PCR veya COVID-19 aşısı olmadan ziyaret edebildiğini hatırlatan Oleskiv, benzer karşılıklı uygulamaların Ukrayna tarafından da kabul edilmesini istediklerini ve konuya ilişkin teklif gönderdiklerini kaydetti.

İki ülkenin uzun süredir dostluk ilişkisi içinde olduğunu vurgulayan Oleskiv, karşılıklı ziyaretlerin ticaret ve yatırım alanlarına da katkı sağladığını aktardı.

Truskavets şifalı suyuyla Türkleri bekliyor

Oleskiv, Ukrayna'da Kiev, Odesa, Lviv'e alternatif olarak sağlık turizminde olanaklar bulunduğunu ifade ederek, Lviv'e yakın Trustkavets şehrinde mineralli suyu olan sanatoryumun Türkler için ilgi çekici olabileceğini belirtti.

Karpatlar bölgesindeki dağların ve doğanın görülmesi gerektiğine işaret eden Oleskiv, ayrıca Lviv'de haziran sonunda en önemli caz festivallerinden biri olan Leopolis Caz Festivali'nin yapılacağını hatırlattı.

Oleskiv, Ukraynalı turistler için Antalya ve İstanbul dışında Kapadokya'nın da popülerleştiğini ancak yine de pek çok Ukraynalının Türkiye'yi güzel deniz kıyılarıyla tanıdığını anlatarak Türkiye'nin yaz tatili için bir numaralı destinasyon olduğunu vurguladı.

Gaziantep'e gidenler atmosferi ve mutfağına aşık oldular

Bu sene Ukraynalıların Türkiye'deki kayak bölgelerini de keşfettiklerini hatırlatan Oleskiv, Batı Avrupa işe sınırlar kapalıyken, Türkiye'deki tesislere geldiklerini ve sevdiklerini kaydetti.

Oleskiv, Gaziantep ve mutfağının hala Ukraynalılar için keşfedilmemiş olduğuna ancak oraya gidenlerin atmosferine ve mutfağına aşık olduklarına dikkati çekti.

Türkiye'de araba kiralanıp doğal ve kültürel alanların keşfedilmesi gerektiğini dile getiren Oleskiv, "Deniz harika ama Türkiye tatili için tek alternatif değil" dedi.