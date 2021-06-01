Belçika’nın Güney Kore nezdindeki Büyükelçisi Peter Lescouhier'in karısı Xiang Xueqiu’nun öfkesine hakim olamaması büyükelçiyi görevinden etti.

Xueqiu nisanda Seul’de bir mağazada alışveriş yaparken bir personel hırsızlık olabileceği endişesiyle kıyafetlerin kendisine ait olup olmadığını kontrol etmek istedi.

Kıyafetlerin parasının ödenmediği farkedilince Xiang Xueqiu, personelle tartışmaya başladı.

Büyükelçi eşi, olaya müdahale eden başka bir personale tokat attı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı özür diledi

Belçika Dışişleri Bakanlığı,"kabul edilemez" diye nitelediği davranışla ilgili özür dilemek için mağaza çalışanıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes, olayın ardından Büyükelçi Lescouhier'in görevine bu yaz son vermeye karar verdi. Lescouhier 3 yıldır ülkede görev yapıyordu.

Büyükelçilik, saldırıyla ilgili suçlamalardan kaçınmak için başlangıçta diplomatik dokunulmazlık talebinde bulunulduğunu ancak daha sonra olayın soruşturulabilmesi için bundan feragat edildiğini açıkladı.