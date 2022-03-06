Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Son 24 saatte Ruslara ait 2 uçak ve 5 helikopter düşürüldü
Ukrayna ordusunun son 24 saatte Rus ordusuna ait 2 uçak, 5 helikopter ve bir insansız hava aracını düşürdüğü açıklandı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkeye hava saldırısı gerçekleştiren 2 uçak düşürüldü.
Uçaklardan atlayan pilotlardan 3'ü esir alındı, biri ölü ele geçirildi.
Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait 5 helikopter ve bir insansız hava aracını da vurarak imha etti.
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