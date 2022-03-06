Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırılara ilişkin yeni bir videomesaj yayınladı. Mesajında "mücadelede kararlılık" vurgusu yapan Zelenskiy, "Ukrayna'yı hep birlikte kurtaracağız." dedi.

Zelenskiy, "Buradan herkese sesleniyoruz. Lütfen mücadeleye devam edin, kendi özgürlüğünüz ve şerefiniz için." ifadelerini kullandı ve "Topraklarımızı asla düşmana vermeyeceğiz." vurgusunu yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy videomesaj gönderdi. https://t.co/Hg4tuaIy0p — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 5, 2022

Kiev'de kum torbalı barikat

Kiev`in sembolü Bağımsızlık Meydanı`nda Rus ordusunun gelişine karşın kontrol noktaları kuruldu.

Meydandaki kontrol noktalarına halkın da yardımlarıyla kum torbalarıyla barikatlar kuruluyor.