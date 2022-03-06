Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarının tahliye durumuyla ilgili bilgi verdi.

Başta Sumi kenti olmak üzere Ukrayna'da bulunan öğrenci ve vatandaşlarının tahliye işlemleri için güvenli koridorlar sağlamak adına Kızılhaç ile temas halinde olduklarını belirten Dik, vatandaşlarından bir kısmının tahliye edildiğini duyurdu.

"Ukrayna'da 3 binden fazla Filistinli bulunuyor"

Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya'daki Filistin büyükelçiliklerinin, Ukrayna'dan tahliye edilen Filistinli öğrenci ve vatandaşları kabul etmeye devam ettiğini anlatan Dik, tahliye işlemlerinin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna'da 700'ü öğrenci olmak üzere 3 binden fazla Filistinlinin olduğunu aktaran Dik, şu ana kadar 1100 kişinin tahliye işleminin tamamlandığını kaydetti.