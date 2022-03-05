Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Ukrayna'dan gelen yabancı ülke vatandaşlarına sınır geçişini kolaylaştırdı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Rusya’da Ukrayna’dan gelecek yabancı ülke vatandaşları için sınırdan geçiş süreçleri basitleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeye Ukrayna üzerinden gelecek yabancı ülke vatandaşlarına yönelik sınırdan giriş süreçlerinde basitleştirmeye gidildi.
Kararnameyle, gerekli evraka sahip yabancı vatandaşların Rusya’dan çıkışlarına dair süreç de sadeleştirildi.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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