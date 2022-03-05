ABD Dışişleri Bakanlığı, Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Vang Yi arasındaki telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarındaki son durumun ele alındığını açıkladı.

Açıklamada, "Bakan, temel özgürlük, kendi geleceğine karar verme ve egemenlik haklarına hangi ülkelerin destek verdiğini tüm dünyanın izlediğini vurguladı" ifadesiyle Washington'ın Pekin'in savaşla ilgili pozisyonunu not ettiğine işaret edildi.

"Moskova ağır bedel ödeyecek"

Blinken'ın, Moskova'nın bu saldırıları karşısında ağır bir bedel ödeyeceğini Yi'ye ilettiği vurgulandı.

BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanmasına yönelik oylamada, Çin "çekimser" oy kullanmış, Washington yönetimi ise aleyhte ve çekimser oy kullanan ülkelerin Rusya'ya karşı tepkilerini göstermeleri çağrısında bulunmuştu.