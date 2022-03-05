Haber Giriş: 5 Mart 2022 Cumartesi 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Bennett Putin ile görüşmesinden önce ABD'yi bilgilendirdi
[Fotoğraf: Reuters]
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüşmesinden önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı bilgilendirdi.
Axios’un Orta Doğu muhabiri Barak Ravid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsrailli kaynakların kendisine Başbakanı Naftal Bennett’in Moskova’ya hareket etmeden önce dün ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ı telefonla arayarak görüştüğünü söylediğini yazdı.
Paylaşımda, Sullivan’ın Bennett’in Moskova ziyaretine karşı çıkmadığı ancak İsrail Başbakanı'nın Putin’in pozisyonunu etkileme şansı konusunda şüphelerini aktardığı öne sürüldü.
Bennett ile Putin'in yaklaşık 3 saat süren bugünkü görüşmesinde, ikilinin "Ukrayna etrafındaki durumu müzakere ettikleri" belirtilmişti.
Etiketler: İsrail ABD Rusya Moskova Vladimir Putin Naftali Bennett
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