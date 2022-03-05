Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in Bennet ile Kremlin Sarayı’nda görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Devam eden görüşmenin içeriğine yönelik bilgi veren Peskov, “Ukrayna etrafındaki durum müzakere ediliyor.” dedi.

Peskov, görüşme sonunda basına açıklama yapılmasının planlanmadığını da dile getirdi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Bennet'e, tercüme görevini de üstlenecek İsrail İskan ve İnşa Bakanı Ze'ev Elkin'in yanı sıra, Ulusal Güvenlik Kurumu Başkanı Eyal Holata, Başbakanlık Diplomatik Danışmanı Shimrit Meir ve Başbakanlık Sözcüsü Matan Sidi'nin eşlik ettiği aktarıldı.