YLE News’in haberine göre, Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, YLE televizyonunda katıldığı bir programda, Finlandiya’nın uçaksavar savunma sistemini geliştireceğini aktardı.

Kaikkonen, İsrail’e ait iki savunma şirketinin birinden hava savunma ekipmanı satın alacaklarını belirterek, “Savaş uçaklarından hemen sonra büyük, önemli bir yatırım.” ifadesini kullandı.

"Tetikte olmak ve savunma kapasitemizi güçlendirmek zorundayız"

Belarus’un Rusya’nın "Ukrayna’yı işgaline" katılacağına dair istihbari bilgiler edindiklerini kaydeden Kaikkonen, Ukrayna’da gelişecek farklı durumlara göre Finlandiya’nın farklı senaryolara hazırlandığını söyledi.

Kaikkonen, Finlandiya’nın doğrudan bir tehditle karşı karşıya olmadığını vurgulayarak, “Sınırlarımızda barış hakim, ancak yine de tetikte olmak ve savunma kapasitemizi güçlendirmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Hava savunma isteminin maliyetine ilişkin bilgi paylaşılmadı

Bakan Kaikkonen, Finlandiya’nın İngiltere ile savunma iş birliği görüşmeleri yaptığını belirtti.

Satın alınacak hava savunma sisteminin maliyetine dair bilgi verilmedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, dün ABD Başkanı Joe Biden ile Washington’ta yaptığı görüşmede, savunma işbirliğini artırma konusunda anlaşmışlardı.