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Dünya
AA 05.01.2025 15:02

Ukrayna: Savunma güçlerimiz, Kursk bölgesinde yeniden saldırıya geçti

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesinde birkaç yönde yeniden saldırıya geçtiği aktarıldı.

Ukrayna: Savunma güçlerimiz, Kursk bölgesinde yeniden saldırıya geçti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini belirtti.

Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk'a yönelik saldırısına ilişkin, "Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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