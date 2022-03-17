Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Rusya'nın amacının Ukrayna'yı yıkmak olduğunu vurgularken Mariupol'de Ukraynalılara karşı soykırım yapıldığını belirtti.

Rus yönetimini sert bir dille eleştiren Reznikov Kremlin'i "günümüzün Hitler'i" diye tanımladıve Avrupalı ​​milletvekillerine, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir savaş suçlusu olarak tanıması gerektiğini söyledi.

Reznikov AB'nin Ukrayna'yı korumak için hava sahasını kapatması gerektiğinin altını çizdi.

Ukrayna Savunma Bakanı, istatistiklere göre 3 milyondan fazla mültecinin bu savaştan kurtulmaya çalıştığını belirtti.