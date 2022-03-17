Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 11:21Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna savunma Bakanı: Putin savaş suçlusu olarak tanınmalı
Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Kremlin'i "günümüzün Hitler'i" diye tanımlarken Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaş suçlusu olarak tanınması gerektiğini belirtti.
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Rusya'nın amacının Ukrayna'yı yıkmak olduğunu vurgularken Mariupol'de Ukraynalılara karşı soykırım yapıldığını belirtti.
Rus yönetimini sert bir dille eleştiren Reznikov Kremlin'i "günümüzün Hitler'i" diye tanımladıve Avrupalı milletvekillerine, AB'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir savaş suçlusu olarak tanıması gerektiğini söyledi.
Reznikov AB'nin Ukrayna'yı korumak için hava sahasını kapatması gerektiğinin altını çizdi.
Ukrayna Savunma Bakanı, istatistiklere göre 3 milyondan fazla mültecinin bu savaştan kurtulmaya çalıştığını belirtti.
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