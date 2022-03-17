Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 10:17Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rus devlet siteleri "eşi görülmemiş" siber saldırıların hedefinde
Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rus devlet sitelerinin benzeri görülmemiş siber saldırılarla karşı karşıya olduğunu duyurdu.
Rusya-Ukrayna savaşının 22'nci gününde, siber sahada da hareketlilik sürüyor.
TASS ajansının haberine göre, Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, Rusya devlet sitelerinin eşi benzeri görülmemiş siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını açıkladı.
Bakanlık, sitelerdeki dış kaynaklı trafiğin engellenmesi için çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.
Ocak ve şubat aylarında da Ukrayna'ya ait devlet kurumlarına siber saldırılar düzenlenmişti.
Son Haberler
- 10:44
- 10:41
- 10:44
- 10:38
- 10:29
Sıradaki Haber
Rus saldırılarından kaçan 4 yaşındaki çocuk kayboldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz