Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 22'nci gününde acı olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Dört yaşındaki bir çocuk, büyükannesi ve diğer altı kişiyle birlikte Rus saldırılarından kaçıyordu. Tekne alabora oldu. Küçük çocuk dahil 6 kişi hala kayıp.

Çocuğun büyükannesi ve başka bir kadın ölü olarak bulundu.

Daha önce kaçmayı denemişler

25 yaşındaki perişan anne Anna Yakhno, oğlu Sasha Zdanovych'in can yeleği giydiğini ve 10 Mart'tan beri kayıp olduğunu anlattı.

Yakhno, 24 Şubat'ta Rus saldırıları başladığında oğlunun büyükanne ve büyükbabasıyla Vyshgorod bölgesinde kaldığını dile getirdi.

Aramanın Vyshgorod bölgesinde başladığını söyleyen anne, şu anda herhangi bir yerde olabileceğine inandığını söyledi.

Yakhno, oğlu ve kayınvalidelerinin daha önce kara yoluyla kaçmaya çalıştıklarını bombardıman nedeniyle geri dönmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Yollar kapalı olduğu için teknelerle kaçarak köyü terk etmeye karar verdiklerinde de bu acı olayın gerçekleştiğini söyledi.

"Mucizeye inanıyoruz"

Yakhno, "Mucizeye inanıyoruz ve herhangi bir yararlı bilgiyi bekliyoruz" dedi.

Rus birliklerinin hareketi nedeniyle bağlantısı kesilen köylerden birinde saklandığını umduğunu da sözlerine ekledi.

Yakhno, teknenin Kiev rezervuarını (Kiev Denizi olarak da bilinen Dinyeper üzerinde) geçtiğini ve bir Ukraynalı özel birlik subayı taşıdığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 2,5 milyondan fazla insanı evlerini terk etmeye ve savaştan kaçmaya zorladı.

UNICEF , Rusya'nın işgalinden bu yana yaklaşık 1,5 milyon çocuğun Ukrayna'dan kaçtığını, saniyede neredeyse bir çocuğun mülteci olduğunu söyledi.