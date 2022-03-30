Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 11:05Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna: Savaş en az bir hafta daha sürecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Danışmanı Oleksiy Arestoviç savaşın en az bir hafta daha süreceğini öngördü. Arestoviç "Rusya Ukrayna'nın doğuya güç kaydırmasını engellemek amacıyla Başkent Kiev yakınlarındaki varlığını sürdürüyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Arestoviç İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'nın her açıdan pozisyonunu geliştirdiğini belirtti.
Zelenskiy'nin danışmanı savaşın en az bir hafta daha süreceği öngörüsünde bulundu.
Rusya'nın Kiev yakınlarındaki varlığını önemli ölçüde azaltacağı açıklamasının ardından bugün Rus kuvvetlerinin Kiev yakınlarındaki varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti.
"Rusya Ukrayna'nın doğuya güç kaydırmasını engellemek amacıyla Kiev yakınlarındaki varlığını sürdürüyor" dedi.
Arestoviç, Rusya'nın Ukrayna birliklerini çevrelemek için askerlerini ülkenin kuzeyinden doğusuna yönlendirdiğini vurguladı.
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