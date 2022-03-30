Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Arestoviç İstanbul'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'nın her açıdan pozisyonunu geliştirdiğini belirtti.

Zelenskiy'nin danışmanı savaşın en az bir hafta daha süreceği öngörüsünde bulundu.

Rusya'nın Kiev yakınlarındaki varlığını önemli ölçüde azaltacağı açıklamasının ardından bugün Rus kuvvetlerinin Kiev yakınlarındaki varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti.

"Rusya Ukrayna'nın doğuya güç kaydırmasını engellemek amacıyla Kiev yakınlarındaki varlığını sürdürüyor" dedi.

Arestoviç, Rusya'nın Ukrayna birliklerini çevrelemek için askerlerini ülkenin kuzeyinden doğusuna yönlendirdiğini vurguladı.