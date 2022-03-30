Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın 2022 sonuna kadar Rus petrolünü kullanmayı ve en geç Mayıs ayına kadar Rus kömürü ithalatını durdurmayı planladığını söyledi.

Morawiecki düzenlediği basın toplantısında, "Rus kömürüne tam bir ambargo uygulayacağız ve umarım en geç nisan, mayıs ayına kadar Rus kömüründen tamamen çıkmış olacağız. Bu yılın sonuna kadar Rus petrolünü kullanmayı bırakmak için her şeyi yapacağız." dedi.

Rusya'da yeni rota Asya

Rusya'nın Avrupa'ya ihracatı 1-22 Mart arasında günlük 280 bin varil azalarak 1,3 milyon varile gerilerken, Asya'ya ihracatı günlük 220 bin varil arttı.

Rusya'nın Karadeniz ve Baltık Denizi çıkışlı kargoları içinde Asya ülkelerinin payı da yüzde 25'e çıkarak Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Asya'da Rus ham petrolünün en büyük alıcıları ise Çin ve Hindistan oldu. Rusya, Asya'nın mevcut toplam petrol ithalatının yüzde 5'ini tedarik ediyor.