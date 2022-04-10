Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Saldırılarda 177 çocuk öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 177 çocuğun hayatını kaybettiği ve 336 çocuğun yaralandığını açıkladı.
Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 938 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 87'sinin tamamen yıkıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 177 çocuğun hayatını kaybettiği, 336 çocuğun yaralandığı ifade edildi.
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