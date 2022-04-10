Sağ partilerin önergesi üzerine Cumhuriyet Kongresi'nde yapılan oylamada, Castillo'dan görevi bırakması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Önergenin oylaması, 61 lehte, 43 aleyhte ve 1 çekimser oyla kabul edilerek Castillo'ya istifa çağrısı yapıldı.

Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı olmayan önerge, sembolik olması açısından siyaseten önemli görülüyor.

Protestolar devam ediyor

Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümeti protesto eden göstericiler, Devlet Başkanı Castillo'dan görevi bırakmasını istiyor.

Başta başkent Lima ve Callao olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan göstericiler, polisle çatıştı, ana yolları yine trafiğe kapattı.

[Fotoğraf: Reuters]

Bu arada, ülkede 30 Mart'tan bu yana devam eden eylemlerde ölenlerin sayısı 6'ya, yaralananların sayısı ise 20'ye yükseldi.

Peru İçişleri Bakanlığı, göstericilerle çıkan çatışmalar sonucu 25 polisin de yaralandığını duyurmuştu.

Sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştı

Lima ve Callao'da, şiddet olaylarının yaşanması üzerine sokağa çıkma yasağı kararı alan Devlet Başkanı Castillo, 5 Nisan'da bu kararını iptal etmişti.

Başlarda sakin ve barışçıl başlayan gösteriler, zamanla hükümet karşıtı şiddet olaylarına dönüşerek, ülke geneline yayılmıştı.

Castillo, 6 Nisan'da Kongre'de yaptığı konuşmada, "Kongrenin sahip olduğu her komisyonla her alanda konuşalım, niyetimiz hiçbir şekilde insanlara karşı olmak değil, daha çok yurttaşların sağlığını ve hayatını korumaktır." ifadesini kullanmıştı.

Ulusal istatistik bürosu geçen hafta, tüketici fiyatlarının martta bir yıl önceye göre yüzde 6,82 arttığını, bunun da Ağustos 1998'den bu yana en yüksek seviye olduğunu açıklamıştı.

Hükümet, 4 Nisan'da otobüs şoförlerinin greve giderek otoyolları kapatması üzerine orduyu görevlendirmişti.