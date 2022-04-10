Fransa yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor.12 adayın arasında en gözde isim, Emmanuel Macron.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu bugün yapılıyor. Halk, 12 aday arasından yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Detayları @trthaber spikeri Nisa Efendioğlu aktardı. pic.twitter.com/uGkUZfhioT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2022

Merkez görüşlü siyasetçi, kampanyasında hem sağ hem de sol seçmeni hedefledi. Halkla girdiği tartışmalar nedeniyle zaman zaman destek kaybeden Macron'un ikinci tura gitmesine ve açık ara farkla seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son 5 yılda aşırı sağın ilerleyişini engelleyemediğini itiraf eden Macron'un karşısındaki en büyük aday ise, Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen.

[Fotoğraf: Reuters]

Le Pen başörtüsü yasağını genişletecek

Siyasetçi, babası Jean-Marie Le Pen'den devraldığı aşırı sağ görüşlü bayrağı daha da ileri götürmek için vaatlerinde sınır tanımıyor. Le Pen, başörtüsü yasağını genişletmeyi ve göçün yasaklanmasıyla ilgili referandum düzenlemeyi vaat ediyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre Le Pen de Macron gibi ikinci tura kalacak.

[Fotoğraf: Reuters]

Eric Zemmour göçmenleri sınır dışı edecek

Göçmenlere karşı duruşuyla bilinen en sert aday ise aşırı sağcı Eric Zemmour. Irkçı ve Müslüman karşıtı yaklaşımını söylemlerinde olduğu kadar kampanyalarına da taşıyan siyasetçi adaylığını açıklarken yayınladığı skandal video ile de büyük tepki toplamıştı.

Eski bir gazeteci olan Zemmour seçilirse "sıfır göç" politikası kapsamında bir milyon yabancıyı sınır dışı etmeyi planlıyor. Ancak anketler, Zemmour'un ikinci tura kalmasının düşük bir ihtimal olduğunu ortaya koyuyor.

Macron'un en büyük ikinci rakibi: Jean-Luc Mélenchon

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Mélenchon da seçimin aşırı solcu adayı olarak öne çıkıyor. 70 yaşındaki siyasetçi cumhurbaşkanlığına üçüncü kez adaylığını koyuyor.

Oy verme yaşını 16'ya indirmeyi, asgari ücreti 200 euro artırmayı ve emeklilik yaşını 60'da tutmayı vaat eden aday, özellikle gençlerden destek bekliyor. Anketler Mélanchon'u Le Pen'in ardından Macron'un en büyük ikinci rakibi olarak görüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Anne Hidalgo çevre ve sosyal konulara ağırlık veriyor

Sosyalist Parti'nin adayı Anne Hidalgo 2014'ten bu yana Paris Belediye Başkanlığını yürütüyor. Kadın siyasetçi, kampanya sürecinde özellikle çevre ve sosyal konulara ağırlık verdi. Kamuoyu yoklamaları Hidalgo'nun beklediği oyu alamayacağı yönünde.

Cumhuriyetçiler'in adayı Valérie Pécresse seçimin merkez sağ görüşlü adayı. Fransa'nın göç politikaları ve AB'nin Schengen anlaşmasının gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Anketlere göre siyasetçinin ikinci tura kalma ihtimali düşük.

Daha iyi maaş vaadeden Komünist Parti adayı Fabien Roussel ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi ön plana alan Yeşiller Partisi'nin adayı Yannick Jadot da

seçimde boy göstermeye hazırlanıyor.

Anketler, söz konusu iki adayın yüzde 4 buçuktan fazla oy alamayacaklarını gösteriyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Seçim iki aşamalı olarak beş yılda bir yapılıyor

Kalan 4 adaydan sol görüşlü Philippe Poutou seçime ikinci kez katılıyor. İşçi Mücadelesi Partisi lideri Nathalie Arthaud, Lourdios-Ichére Beledi Başkanı Jean Lassalle ve milletvekili Nicolas Dupont-Aignan ise seçimde üçüncü kez yarışıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre söz konusu adayların oy oranı yüzde 2 buçuğun altında kalıyor.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi beş yılda bir, iki aşamalı olarak yapılıyor.

Seçmenler ilk tur için bugün, ikinci tur için de 24 Nisan'da sandığa gidecek. Kazanan aday 13 Mayıs'ta görevine başlayacak.

Haber: Gizem Şahin

