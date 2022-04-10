Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezi, Husilerin ateşkesin 7'nci gününde, Yemen'in 7 vilayetinde ateşkes ihlallerini artırdığı açıklamasında bulundu.

Açıklamada, Husilerin Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf, Sada ve Dali cephelerinde 141 defa ateşkesi ihlal ettiği kaydedildi.

Ordunun açıklamasında, bu ihlallerin, orduya ait noktaları topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, cephelere insan ve silah takviye etmek ve keskin nişancı yerleştirmek şeklinde gerçekleştiği vurgulandı.

Yemen ordusu ateşkesin başlangıcından itibaren Husilere benzer suçlamalar yöneltiyor.

Husilerden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükumeti ve Husilerin 2 Nisan'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.