Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü
[Fotoğraf:AFP]
Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında binden fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 91'inin tamamen yıkıldığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 197 çocuğun hayatını kaybettiği, 351 çocuğun yaralandığı ifade edildi.
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