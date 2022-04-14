Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varile yükseldi.

Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etmesi de fiyatları baskıladı.

Ajans, dün yayınlanan mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"da, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti.

IEA, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti.

Öte yandan, Libya'da 2022 yılı içinde günlük petrol üretiminin 1 milyon 400 bin varile yükseltileceği, daha sonraki yıllarda miktarın daha da artırılacağı duyuruldu.

Brent petrolde teknik olarak 108,48 ile 109,07 dolar aralığının direnç, 107,50 ile 107,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.