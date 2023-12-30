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Dünya
AA 30.12.2023 00:03

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarında 30 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'ya yönelik düzenlediği füze saldırılarında 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 160 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna: Rusya'nın füze saldırılarında 30 kişi öldü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, füze saldırıları nedeniyle yaralanan ve hayatını kaybeden siviller hakkında bilgi verdi.

Mevcut bilgilere göre, saldırılar nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 160 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, İçişleri Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerince ülke genelinde 8'i enkaz altında olmak üzere toplam 58 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine füze saldırıları düzenlenmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirmişti.

Rus ordusunun doğum hastanesi, eğitim binası, alışveriş merkezi, apartmanlar, evler, ticari depolar ve otoparkları hedef aldığına dikkati çeken Zelenskiy, saldırıların, Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Harkiv, Zaporijya ve diğer şehirlere düzenlendiğini belirtmişti.

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