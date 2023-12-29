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Dünya
AA 29.12.2023 23:45

BM: Orta Doğu'daki durum alarm verici

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, "Orta Doğu'daki durum alarm verici" açıklamasında bulundu.

BM: Orta Doğu'daki durum alarm verici
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), acil İsrail-Filistin oturumu düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, barışçıl bir gelecek için tek çözümün, siyasi yolun tekrar inşa edilmesi olduğunu söyledi.

Khiari, Gazze'deki durumun kötüleşmeye devam ettiğini belirterek, "Orta Doğu'daki durum alarm verici." dedi.

BM'den Gazze'de 'acil itidal' çağrısı
BM'den Gazze'de 'acil itidal' çağrısı

İşgal altındaki Batı Şeria'da da gerginliğin arttığına dikkati çeken Khiari, "Son haftalarda, İkinci İntifada'nın ardından en yoğun İsrail operasyonlarına tanıklık edildi." ifadesini kullandı.

Khiari, yerleşimci şiddetinin de artarak devam ettiğini ve endişe verici olduğunu kaydetti.

"Gazze'deki çocukların kendi çocuklarınız olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz?"

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya ise Gazze'deki insani facianın savaş sonucu gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Bu, İsrail tarafından insanlara baskı uygulamak ve kaçmalarını sağlamak için kullanılan bir araç." değerlendirmesinde bulundu.

AB: İsrail sivil kayıplara neden olmaya devam ediyor
AB: İsrail sivil kayıplara neden olmaya devam ediyor

Açlığın da savaş koşulları sonucu ortaya çıkmadığını söyleyen Bamya, "Bu savaş metodu olarak açlığa mahkum etmektir." dedi.

Bamya, İsrail'in tam teşekküllü saldırılarının 2,3 milyon Filistinliyi hedef aldığını belirterek, "80 günden fazladır, 2,3 milyon Filistinli geceden gündüze hayatları için savaş veriyor." diye konuştu.

İsrailli yetkililerce yapılan beyanların suç hedefini açık bir şekilde ortaya koyduğunu aktaran Bamya, "Amaç, bir insan grubunu yok etmek, onları yerinden etmeye zorlamak." ifadesini kullandı.

Bamya, İsrail'in hiçbir zaman suçlarından ötürü sorumlu tutulmayacağına işaret ederek, "Soykırıma uğrayan bir halk adına ne söylenebilir ki?" sorusunu yöneltti.

Katliamların bir gün sona ereceğini ama insanların yaşadıklarını nasıl unutacağını bilmediğini belirten Bamya, şunları kaydetti:

"Sevdiklerimizi onurlu bir şekilde gömemediğimizi, onları plastik torbalara koyduğumuzu, 8 bin Filistinli çocuğun anestezi olmadan ameliyat edildiğini nasıl unutacağız? Çığlıklarını duyabiliyor musunuz? Acılarını hissedebiliyor musunuz? Kendi çocuklarınız olduklarını tahayyül edebiliyor musunuz? İnsan, soykırımı nasıl unutur? Ama bize yine de 75 yıldır çektiklerimize rağmen yaşadıklarımızı geride bırakmamız söylenecek."

"Öncelik, Gazze'deki savaşı acilen ve kalıcı olarak sonlandırmak olmalı"

Carnegie Endowment adlı düşünce kuruluşunun Başkan Yardımcısı Marwan Muasher, Filistinlilerin yeterince acı çektiğinin altını çizerek, "Öncelik, Gazze'deki savaşı acilen ve kalıcı olarak sonlandırmak olmalı." vurgusunda bulundu.

Muasher, bugün zor görünen iki devletli çözümün ileride demografik ve siyasi gerçekler nedeniyle imkansız hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Norveç Mülteci Konseyinde Kıdemli Danışman Itay Ephstain, Gazze'de sivillerin çaresizce güvenlik arayışında olduğunu dile getirdi.

Daha önce görülmemiş boyutta kayıp ve yıkım gerçekleştiğine dikkati çeken Ephstain, Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak ve açlığı engellemek için ortak bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

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