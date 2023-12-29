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Dünya
AA 29.12.2023 23:00

AB: İsrail sivil kayıplara neden olmaya devam ediyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sivilleri koruma yükümlülüğü bulunan İsrail ordusunun, Gazze'de "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini açıkladı.

AB: İsrail sivil kayıplara neden olmaya devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin saldırıları hakkında paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun sivilleri koruma yükümlülüğüne vurgu yapan Borrell, İsrail'in buna rağmen "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini belirtti.

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Borrell, Magazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının "en ölümcül" bombardımanlardan biri olduğuna işaret ederek saldırının ayrıca 150 bin kişinin daha yerinden edilmesine yol açtığını kaydetti.

Paylaşımında Borrell, acilen çatışmalara "ara verilmesi" çağrısında bulundu.

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