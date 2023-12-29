AB: İsrail sivil kayıplara neden olmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X hesabından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin saldırıları hakkında paylaşım yaptı.

İsrail ordusunun sivilleri koruma yükümlülüğüne vurgu yapan Borrell, İsrail'in buna rağmen "ağır sivil kayıplara" neden olmaya devam ettiğini belirtti.

Borrell, Magazi Mülteci Kampı'na yönelik saldırının "en ölümcül" bombardımanlardan biri olduğuna işaret ederek saldırının ayrıca 150 bin kişinin daha yerinden edilmesine yol açtığını kaydetti.

Paylaşımında Borrell, acilen çatışmalara "ara verilmesi" çağrısında bulundu.