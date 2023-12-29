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Dünya
AA 29.12.2023 20:15

BM'den Gazze'de 'acil itidal' çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine karşı uyararak acil itidal çağrısında bulundu.

BM'den Gazze'de 'acil itidal' çağrısı
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülük Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Gazze'de İsrail ile Hamas ve diğer gruplar arasındaki çatışmaların" yoğunlaştığına dikkati çeken Genel Sekreter Antonio Guterres, durumun bölgeye yayılmasından derin endişe duyduğunu belirtti.

Guterres, bunun tüm bölge için çok yıkıcı sonuçlarının olacağını vurgulayarak, "Gazze'de çatışma ne kadar uzun sürerse, durumun daha geniş bölgeye yayılma, gerginliğin artma ve tarafların hatalı hesap yapma riski artar." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet, İsrail güçlerinin yoğunlaşan operasyonları, yüksek sayıda can kaybı, yerleşimci şiddeti ile Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırılarının "son derece alarm verici" olduğunu aktaran Guterres, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmanın da bölgesel istikrarı etkilediğinin altını çizdi.

Guterres, tüm taraflara acilen itidal ve bölgedeki gerginliği düşürme çağrısı yaptı.

Irak, Suriye ve Kızıldeniz'deki gelişmelere de dikkati çekerek uluslararası toplum üyelerini "tüm güç ve nüfuzlarını kullanarak bölgedeki gerginliğin artmasını engellemeye" davet eden Guterres, acilen insani ateşkes ve tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını da yineledi.

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